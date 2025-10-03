https://news.day.az/politics/1785367.html Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6-7 октября посетит с визитом Азербайджан для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств. Об это сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента. Саммит ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность" состоится 6-7 октября в Габале.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6-7 октября посетит с визитом Азербайджан для участия в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.
Об это сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента.
Саммит ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность" состоится 6-7 октября в Габале. В октябре этого года председательство в ОТГ перейдет от Кыргызстана к Азербайджану.
Напомним, что ОТГ - это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ - развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре