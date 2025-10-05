https://news.day.az/sport/1785816.html Стал известен победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1» Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Гонка прошла в воскресенье, 5 октября. Вторым финишировал голландский пилот Red Bull Макс Фертстаппен. Тройку сильнейших замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.
Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Гонка прошла в воскресенье, 5 октября. Вторым финишировал голландский пилот Red Bull Макс Фертстаппен. Тройку сильнейших замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.
Норрис позволил своей команде досрочно выиграть Кубок конструкторов. McLaren набрала 650 очков и стала недосягаемой для соперников.
Лидерство в личном зачете с 336 очками сохраняет австралиец Оскар Пиастри из McLaren. Его ближайшим преследователем является Норрис (314 очков). Третьим идет Ферстаппен (273).
