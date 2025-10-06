https://news.day.az/world/1785843.html Трамп сообщил о завершении первого этапа ближневосточного урегулирования В течение недели подойдет к концу первая фаза плана президента США Дональда Трампа, согласно которому продолжается урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников палестинским радикальным движением ХАМАС. Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.
Трамп сообщил о завершении первого этапа ближневосточного урегулирования
В течение недели подойдет к концу первая фаза плана президента США Дональда Трампа, согласно которому продолжается урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников палестинским радикальным движением ХАМАС.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.
Трамп отметил, что просит всех "действовать быстро".
"Сейчас время на исходе, поскольку в противном случае при другом сценарии последует такое масштабное кровопролитие, которое никто не хотел бы видеть", отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре