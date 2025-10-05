СГБ Грузии обнаружила в Тбилиси крупную партию оружия и боеприпасов

В Грузии обнаружено большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с детонаторами.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

Сообщается, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были приобретены гражданином Грузии Б.Ч. по заданию грузинского представителя одной из воинских частей, дислоцированных на территории Украины.

"Указанное оружие и боеприпасы планировалось использовать в Тбилиси 4 октября для совершения диверсий с применением насилия и при попытках штурма Президентского дворца. Лица, которые должны были доставить оружие и боеприпасы в Тбилиси, были обезврежены. Обнаруженные оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества были спрятаны в лесу недалеко от Тбилиси. Также установлен человек, который изготовил детонаторный пульт по указанию Б.Ч. Этот человек уже доставлен в Службу государственной безопасности, в его отношении проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении СГБ.