Рассекречен дизайн нового флагманского смартфона Huawei

В китайской социальной сети Weibo появились изображения, раскрывающие внешний вид задних панелей готовящейся к выпуску флагманской серии смартфонов Huawei Mate 80. Утечки показывают, что линейка будет включать четыре модели: базовую Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ и самую премиальную версию Mate 80 RS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Судя по опубликованным фотографиям, Huawei продолжит придерживаться использования крупного круглого блока камер на задней стороне устройств. На одном из продемонстрированных корпусов видно расположение трех основных объективов по треугольной схеме, а также специальные вырезы для светодиодной вспышки, лазерного дальномера и дополнительных сенсоров.

Ожидается, что вся серия будет работать на новом поколении фирменных процессоров. Модели Pro, Pro+ и RS, по слухам, получат чип Kirin 9030 и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Базовый Mate 80, вероятно, будет оснащён урезанной версией чипа, предположительно Kirin 9020, с поддержкой зарядки до 66 Вт.

Что касается камер, то базовая модель Mate 80, как сообщается, получит 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,5 дюйма, тогда как версия Pro может похвастаться более крупным блоком размером 1/1,3 дюйма. Топовые версии Pro+ и RS, по инсайдерской информации, будут использовать новый сенсор Huawei SmartSens 590 с разрешением 50 Мп, который использует физический формат 1/1,3 дюйма для улучшения производительности в условиях недостаточного освещения.

Самая дорогая модель, Mate 80 RS, по слухам, может получить 6,9-дюймовый двухслойный OLED-дисплей. Также ходят разговоры о применении титановых сплавов для рамок и задних панелей со стеклянным покрытием, имитирующим керамику. Все смартфоны серии будут работать под управлением новейшей операционной системы HarmonyOS NEXT.

Официальный запуск серии Huawei Mate 80 ожидается в ноябре этого года.