Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT В американском штате Флорида арестовали школьника за запрос в ChatGPT помочь с убийством друга. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил офис шерифа в Facebook. Сообщается, что 13-летний Ян Франко прямо во время урока спросил ChatGPT, как избавиться от друга.
Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT
В американском штате Флорида арестовали школьника за запрос в ChatGPT помочь с убийством друга.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил офис шерифа в Facebook.
Сообщается, что 13-летний Ян Франко прямо во время урока спросил ChatGPT, как избавиться от друга. Сообщение об опасном запросе получила помощник директора школы, где учился подросток, и немедленно вызвала полицию.
По данным офиса шерифа, школьник объяснил, что просьба к нейросети была шуткой. Якобы он просто хотел "потроллить одноклассника, который его раздражал".
