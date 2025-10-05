В этой стране чип бесконтактной оплаты теперь "вшивают" в руки

В Швеции только что внедрили микрочипы в руки людей, превратив их в ходячие кошельки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ни наличных, ни карточек, ни кошельков. Тысячи людей в Швеции сделали смелый шаг в будущее, внедрив крошечные микрочипы под кожу. Эти чипы размером с рисовое зернышко одновременно служат цифровыми идентификаторами, способами оплаты, позволяя пользователям расплачиваться за кофе, открывать двери или ездить на поездах одним движением руки.

Это работает так же, как бесконтактное касание, которое мы используем при работе с карточками. Но здесь карта находится у вас под кожей.

Представляем вашему вниманию данное видео: