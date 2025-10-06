Проблема неузаконенных домов в Бинагади

В поселке Бинагади уже много лет сохраняется проблема домов без регистрации, которая беспокоит сотни семей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, жители жалуются на отсутствие документов на большинство домов, в которых они проживают.

В незаконно построенных жилых массивах тысячи семей живут без правового статуса. Основное требование жителей - получить официальное право собственности на своё жильё.

Один из местных жителей рассказал:

"Ни у кого в нашем квартале нет регистрационного свидетельства. Все наши дома без документов. Мы очень хотели бы узаконить их".

Проблема домов без документов вызывает серьёзное недовольство в данном поселке, и граждане надеются, что она будет решена в ближайшее время.

Подробнее о теме - в видеоматериале телеканала AzTV: