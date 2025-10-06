Проблема неузаконенных домов в Бинагади - жители ищут выхода из ситуации - ВИДЕО
В поселке Бинагади уже много лет сохраняется проблема домов без регистрации, которая беспокоит сотни семей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AzTV, жители жалуются на отсутствие документов на большинство домов, в которых они проживают.
В незаконно построенных жилых массивах тысячи семей живут без правового статуса. Основное требование жителей - получить официальное право собственности на своё жильё.
Один из местных жителей рассказал:
"Ни у кого в нашем квартале нет регистрационного свидетельства. Все наши дома без документов. Мы очень хотели бы узаконить их".
Проблема домов без документов вызывает серьёзное недовольство в данном поселке, и граждане надеются, что она будет решена в ближайшее время.
Подробнее о теме - в видеоматериале телеканала AzTV:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре