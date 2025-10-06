Два проректора этого университета освобождены от должности

Двое проректоров Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (ADNSU) освобождены от своих должностей.

Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Эмруллаев.

Согласно приказу, отстранены от работы проректор по научной работе, профессор Латафет Гардашова, и проректор по хозяйственным вопросам, доцент Саями Гусейнов.

Другим приказом доцент Эльвиз Исмаилов назначен исполняющим обязанности проректора ADNSU по вопросам науки и инноваций. Он также является директором ИТ-центра университета и в настоящее время совмещает обе должности.

Напомним, что 4 февраля этого года доцент Руфат Азизов был назначен ректором ADNSU.