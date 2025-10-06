Вашингтон, Нью-Йорк и Копенгаген показали признание миром наших побед

Вокруг встреч Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна больше нет ажиотажа. В прежние времена заранее начинались обсуждения, встретятся они или нет, строились прогнозы и предположения. Теперь же для всех эти встречи стали совершенно естественными и обыденными. Что тут сенсационного? Лидеры двух соседних государств, оказавшись вместе на площадке саммита Европейского политического сообщества, встречаются и обсуждают насущные вопросы. Президент Азербайджана, как известно, везде желанный гость, и многие стараются с ним встретиться, хотя бы на ногах, перекинуться словом, пожать руку. Теперь в их число органично вошел и Никол Пашинян. Для нас это больше не руководитель враждебной страны, а сосед, с которым мы обсуждаем общие для нас темы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

То, что общение приняло такой характер, это позитивный факт. Теперь, когда наши лидеры встречаются на международных площадках, вокруг больше не собираются в ажиотаже журналисты, инсайдеры отдыхают, потому что нет никакой сенсации, нет, я бы сказал, "горючей серединки". Такая ситуация говорит о том, что Южный Кавказ больше не является конфликтной зоной и встречи двух лидеров воспринимаются на мировой арене как рядовое событие. Кому-то может показаться, что потеря интереса это плохо, но я с этим не согласен. Еще раз хочу подчеркнуть: когда к встречам руководителей двух в прошлом воевавших стран теряется интерес, - это отличный посыл, свидетельствующий о достижении главной цели.

Мы уже пять лет живем в условиях де-факто мира. После того как в Вашингтоне был сделан шаг к закреплению его де-юре, можно говорить о том, что конфликт окончательно сдан в архив. Южный Кавказ больше не интересен с этой точки зрения, то есть с точки зрения необходимости думать о рисках, которые содержит любой конфликт. Двум лидера есть что обсудить. И чем больше будет встреч, тем лучше. Вот если бы встреча не состоялась, вот тогда нужно было бы беспокоиться. Контакт есть, диалог есть, понимание есть, видение перспективы тоже есть. Сейчас создалась ситуация, когда для закрепления мира, мы должны действовать вместе. Теперь к нам должна присоединиться и Грузия. Три наши страны вместе смогут противостоять любым деструктивным попыткам вмешательства извне.

Я лично обратил большее внимание на встречу Президента Ильхама Алиева с главой Франции Эммануэлем Макроном. Мы все помним, какой была ситуация между нашими странами еще совсем недавно. И я, признаюсь, был очень рад видеть ту искренность и теплоту, с которой два президента приветствовали друг друга. Считаю это огромной дипломатической победой Азербайджана. Наша страна показала свой характер, отстояла свою правду, и эта правда, в конце концов, была принята даже теми, кто дольше всех ее отвергал. Весь мир во главе с ведущими державами признал авторитет Президента Азербайджана. Это признание пришло не сразу, нам пришлось перенести серьезные дипломатические атаки и непонимание. И это касается не только Франции. Мы помним, какие проблемы были между Баку и Вашингтоном, между Баку и Тегераном, и так далее. Было непросто разрулить эту ситуацию, сохранить свое "я" и доказать всем, что Азербайджан - это серьезное и крепкое государство, сумевшее обеспечить собственными силами свою территориальную целостность, восстановить свой суверенитет, подняться до уровня страны средней силы и теперь бороться за мир. Я очень горд за свою страну, за азербайджанский народ и за нашего лидера.

Так что, уверен, улыбка Макрона в Дании была не наигранной. Она была искренней. Просто Президент Франции в конечном итоге пришел к тому, что уже не могут отрицать и ярые противники Баку. Не случайно Президент США Дональд Трамп назвал Ильхама Алиева великим лидером. Уверен, что это не был просто дежурный комплимент.

Мы показали, что на нас не нужно смотреть свысока. Нужно смотреть в глаза и, если есть проблемы, говорить о них друг другу в лицо, а не за спиной.

Все, что происходило в Копенгагене, все, что происходило ранее в Нью-Йорке, а до того в Вашингтоне, все это - свидетельства закрепления нашей победы. Это уверенное закрепление нашего суверенитета, нашей территориальной целостности и свидетельство примирения мировых держав с новыми реалиями Южного Кавказа.

В нынешней, развивающейся в позитивном русле ситуации Пашиняну приходится нелегко, потому что ему приходится противостоять деструктивным силам внутри самой Армении. Парламент Армении на днях принял заявление о мире с Азербайджаном, после чего реваншистская оппозиция с новой силой набросилась на правящую команду.

Хотел бы заметить, что Армения с этим заявлением несколько опоздала. Наш Милли Меджлис гораздо раньше сделал это. Мы собрали внеочередную сессию и поддержали процесс, начавшийся в Вашингтоне. Наш парламент опередил армянский. Первенство в мирной повестке, как и прежде, остается за нами. После 44-дневной войны мы были авторами мирной повестки, и сегодня являемся стороной, которая генерирует мирные инициативы и юридически закрепляет все те договоренности, которые были достигнуты.

Так вот, ситуация в Армении непростая, и потому принятое их парламентом заявление очень важно. В голосовании демонстративно не приняла участия оппозиция, но благодаря большинству мандатов правящей партии, заявление было принято. К сожалению, в Армении все еще есть силы, выступающие против мира, и они составляют определенную часть армянского общества и политического поля этой страны. Это, я бы сказал, враги армянского народа и армянской государственности. Быть против мира - это позор. Армянские реваншисты показали всему миру свое истинное лицо. В то время как весь мир приветствует вашингтонские договоренности и поздравляет Баку и Ереван, эти круги добиваются продолжения конфликта и кровопролития. Отношение к этому вопросу мира можно было наблюдать в Копенгагене. Все подходили и поздравляли нашего Президента и премьера Армении, и это было искренне. Все рады тому, что одной проблемой, одной напряженностью в мире стало меньше. Мир и без того охвачен проблемами. Причем, поздравляли не только наши партнеры и друзья, но и те, кто тридцать лет старался не видеть армянской оккупации и преступлений Армении.

Как можно не голосовать за мир? Если армянский народ проявит мудрость, он увидит, куда хочет завести его оппозиция, и проголосует в 2026 году правильно. Эти круги согласны бросить свой народ в огонь новой войны ради собственных политических амбиций и сохранения старых идеологических мифов, уже стоивших Армении немалых потерь.

Просто напрашиваются параллели. Посмотрите на заявление политических сил Азербайджана, даже оппозиционных, на высказывания экспертов и аналитиков, не всегда демонстрирующих согласие с политикой властей. Никто не призывает к войне. Никто! В противовес этому армянское политическое поле заполнено крикунами, требующими реванша. Могут сказать, что мы, мол, победили, потому нам и не нужна война. В связи с этим хочу напомнить довоенные заявления различных армянских деятелей и официальных лиц о "новой войне" и "новых территориях". Эти "победители" не желали останавливаться на достигнутом и жаждали нового кровопролития. Те самые лица, оставшиеся сегодня не у дел, продолжают толкать армянский народ к новым бедам.

Пораженцем и предателем является не Пашинян, а те, кто обвиняют его в предательстве. Пашинян пожинал плоды того, что посеяли Тер-Петросян, Кочарян и Саргсян. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал этот факт. Он не раз указывал, что это не Пашинян, а Кочарян с Саргсяном проиграли войну. Та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали Роберт Кочарян и Серж Саргсян на протяжении 20 лет, заявлял он.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Арменией могут стать такими, как между Азербайджаном и Грузией. Не сегодня, но в перспективе это возможно. Хотя мирный процесс запущен, все еще есть силы, которые пытаются противодействовать ему. Надо сказать, команда Пашиняна оказывает серьезное сопротивление реваншистам. Возьмем хотя бы вопрос возвращения армян в Карабах и разумную позицию Пашиняна по этому поводу. Или же вопрос отзыва исков из международных инстанций, за что оппозиция нападает на правящую команду. Оппозиция просто не ведает что творит, выступая против такого шага. Реваншисты представляют себе, что будет, если Азербайджан поставит цель взыскать с Армении весь нанесенный за годы оккупации ущерб? По предварительным оценкам, это почти двести миллиардов долларов. Азербайджан готов отказаться от такого иска ради мира. Ради установления мира в регионе мы готовы сделать полтора шага в ответ на каждый позитивный шаг соседа.

Я уже не раз говорил в интервью вашему сайту, что я оптимист. Да, я оптимист и остаюсь им. И я уверен, что все усилия Азербайджана, усилия нашего Президента дадут прекрасный результат.

Лейла Таривердиева