https://news.day.az/officialchronicle/1785398.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Данию (01-02.10.2025)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Данию (01-02.10.2025)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре