На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Данию.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Данию (01-02.10.2025)".