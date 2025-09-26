Баку, Ереван и пример для мира: размышления накануне 27 сентября

Автор: Лейла Таривердиева

Главы МИД Азербайджана и Армении были приглашены на ежегодный Трансатлантический ужин, состоявшийся 24 сентября в Нью-Йорке. На ужине, который проводится для министров иностранных дел стран-членов НАТО, а также специально приглашенных гостей.

Не будем пафосно говорить, что это большая честь для Баку и Еревана и тому подобное. Но это приглашение свидетельствует о возросшем в разы статусе наших двух стран. В первую очередь, следует говорить о статусе Азербайджана, потому что именно благодаря его мирной политике и его доброй воле отношения между бывшим оккупантом и победившей в войне страной стали такими, какими мы их сегодня наблюдаем.

Мероприятие провел госсекретарь США Марко Рубио. В соцсетях активно расходится его фото с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении были приглашены для демонстрации успешной политики Президента Дональда Трампа в урегулировании конфликтов. В ходе ужина Рубио, в частности отметил достижения Президента США в продвижении Армении и Азербайджана к долгосрочному миру.

Ничуть не умоляя заслуг американского лидера, отметим, что основная заслуга в активизации мирного процесса принадлежит все же Баку. Азербайджан мог и дальше мстить агрессору, не дать ему выбраться из изоляции и требовать возмещения нанесенного оккупацией ущерба. И был бы совершенно прав с точки зрения международного права. Однако мудрость, гуманизм и дальновидность руководства Азербайджана подсказали другой путь. Не будем забывать, что именно Баку первым предложил Еревану подписать мир. Конечно же, нельзя не сказать и о заслуге нынешнего руководства Армении, проявившего благоразумие и реально заботящегося о сохранении армянской государственности.

Баку и Ереван в данном случае показали всем пример того, что нет нерешаемых вопросов, если стороны действительно хотят достичь мира. К сожалению, чтобы заставить противника прийти к пониманию этой истины, пришлось принести жертвы, но наши усилия не прошли напрасно. Южный Кавказ на наших глазах превращается в один из самых стабильных регионов мира. Это беспрецедентная ситуация, когда две страны, находившиеся тридцать лет в состоянии острой вражды, так быстро нашли общий язык. И сделано это было не под чьим-то давлением, не в результате решений международных инстанций. Азербайджан и Армения смогли договориться в интересах своих стран и народов, а также всего региона. И очень ошибаются те, кто говорят, что нам просто нечего делить.

Говорящие так, видимо, абсолютно не в теме. Сегодня, в канун пятой годовщины начала освободительной 44-дневной Отечественной войны, самое время поговорить об этом.

Армянская оккупация нанесла Азербайджану ущерб в десятки миллиардов долларов, 20 процентов территорий республики были превращены в руины и выжженную пустыню, покрытую сотнями тысяч мин. Этнические чистки азербайджанцев в Армении и на захваченных землях привели к гуманитарной катастрофе в Азербайджане. Мы уже не говорим о преступлениях против человечности, совершенных оккупантами на наших землях. Ущерб, нанесенный карабахским конфликтом Азербайджану, огромен, и любое другое государство, освободив свои земли, постаралось бы взять оккупанта за горло. Однако это значило бы продолжение конфронтации, сохранение напряженности и туманность перспектив, которые в любой момент могла омрачить новая война.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как мудрый политик и дипломат, решил поступить иначе.

"Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы выдвинули пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представили проект мирного договора. Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне", - сказал азербайджанский лидер, выступая накануне с трибуны Генассамблеи ООН.

Предложение о подписании мирного договора стало ключевым и для многих неожиданным шагом Баку. Казалось бы, не азербайджанской стороне делать первый шаг в такой ситуации. Азербайджан мог списать Армению со счетов, наглухо закрыть границы, не понеся от этого никакого экономического ущерба. За годы оккупации наша страна научилась жить в экстремальных условиях, поставила на ноги армию и экономику, построила трубопроводы и дороги в Европу в обход агрессивного соседа. Но азербайджанский лидер рассудил по-другому. Именно так поступают сильные. Сила, если она реальна, подразумевает благородство и способность первым протягивать руку поверженному противнику. Это не означает проявление слабости и унижение национального достоинства, как поначалу некоторым казалось. Это как раз и есть демонстрация реальной силы.

Мир и сотрудничество в конечном итоге принесут Азербайджану куда большие дивиденды, чем те, что были бы получены от достижения справедливости в международных инстанциях. Мир это перспектива, свободная от угроз и рисков, это возможность держать ситуацию под контролем не военными, а экономическими рычагами, это уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, мир сделает регион сильным и позволит ему освободиться от внешнего вмешательства. Дестабилизация и напряженность кормили внешние интересы, и Баку решил избавить Южный Кавказ от этого навязчивого внимания. Это ему удалось. Благодаря тому, что лидеры Азербайджана и Армении громко и безапелляционно объявили о намерении решать все вопросы только на двусторонней основе, прочим игрокам пришлось отодвинуться подальше и наблюдать оттуда.

Так уж получилось, что единственной стороной, абсолютно не заинтересованной в новой дестабилизации на Южном Кавказе, оказались США. Уточним - таковыми оказались Соединенные Штаты при Дональде Трампе. Прежнее руководство ведущей мировой державы проводило по отношению к нашему региону странную, нелогичную и беспорядочную политику. Можно вспомнить не один случай, когда под давлением американского армянства из-за океана делались неразумные заявления в адрес Азербайджана, которые потом администрация пыталась сгладить и оправдать. На самом деле у Белого дома никогда не было в этой части мира таких интересов, которые требовали бы делать выбор между Азербайджаном и Арменией. Но ангажированность и зависимость прежней администрации от армянской диаспоры сделали свое дело, и отношения Баку и Вашингтона рухнули на самый низкий уровень за всю свою историю.

Нет, не Дональд Трамп остановил карабахский конфликт и принес мир азербайджанцам и армянам. Но у Президента США есть очень важная миссия в данном случае. Взяв процесс под свое покровительство, он оградил Ереван от давления со стороны недобросовестных опекунов. Если бы не это давление, взаимопонимание могло быть достигнуто еще два или три года назад. Кроме того, как успешный предприниматель, американский лидер сумел разглядеть серьезные выгоды в проекте коммуникаций через Зангезур. Этот вопрос был камнем преткновения в продвижении мирного процесса. Теперь вопрос, наконец, решается. Под каким бы названием не готовился проект, суть его остается той, что была заложена азербайджанской стороной. Это тот самый Зангезурский коридор. Азербайджан не станет придираться к мелочам, и мы совсем не против, чтобы в благодарность за содействие Президента США дорога называлась Маршрутом Трампа для международного мира и процветания. Мир и процветание это как раз те цели, которые ставил Баку, задумывая проект. Не экспансию, не аннексию, а именно интересы добрососедского сотрудничества и экономической выгоды для всех.

Участие в деле Трампа также поможет премьер-министру Армении Николу Пашиняну избавиться от обвинений в пляске под "бакинскую дудку". Кроме того, в проекте появляются американские инвестиции, и Еревану уже не придется бегать в поисках финансирования - США выделят на реализацию проекта 145 миллионов долларов. Дорога небольшая, всего-то 40 километров, но у Армении, выжатой тридцати годами оккупации территорий соседа и, как следствие, изоляцией, нет даже этих средств.

Американский лидер ведет себя по-деловому. Политика в его посредничестве стоит на десятом месте, а на первых девяти - то, что выигрывают стороны, ну, и Штаты, конечно же, от мира на Южном Кавказе в материальном выражении. Такая позиция импонирует Баку, который всегда добивался того, чтобы посредничающие или желающие посредничать между ним и Ереваном стороны сохраняли политическую дистанцию.

Сегодня мы можем констатировать, что все идет так, как задумал Баку. Процессы развиваются в той логике, которая отвечает интересам Азербайджана. И мы совсем не против, если Армения и кто-то еще тоже получит выгоду от этих позитивных шагов. В конечном итоге все, что делает Азербайджан, несет только благо. Потому что страна идет путем, определенным Президентом Ильхамом Алиевым, который сказал: "Защита национальных интересов - это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста, этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда пытаться смотреть на ситуацию сквозь призму твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно".