Торжество лидерства Президента Ильхама Алиева в кулуарах Генассамблеи ООН

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Первый вице-президент Мехрибан Алиева опубликовала сегодня видеоролик из кулуаров мероприятия в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мир увидел показательные кадры неформального диалога между лидерами Азербайджана и США, Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом.

Эти кадры показательны с точки зрения высочайшего авторитета Президента Ильхама Алиева в мире. Авторитета, который стоит на его уникальных достижениях: это именно Ильхам Алиев совершил настоящее чудо, за 20 лет преобразовав Азербайджан в успешное, современное и сильное государство.

Это благодаря Президенту Ильхаму Алиеву была одержана историческая Победа в 44-дневной войне и восстановлен суверенитет страны. Это он создал и представил миру современную и профессиональную армию XXI века. Это благодаря главе государства была выстроена прочная экономика, успешность которой стала залогом сегодняшнего процветания страны.

И конечно, именно фактор личности Президента Ильхама Алиева стал решающим в формировании международного имиджа Азербайджана. Он поднял авторитет нашей страны до высочайшего уровня в истории: страна была избрана в Совбез ООН; Азербайджан, председательствуя в Движении Неприсоединения, фактически возродил вторую по масштабам международной организации на планете, и многое-многое другое.

Сила, авторитет, принципиальность, выдающиеся личные качества Президента Ильхама Алиева, конечно, поражают Дональда Трампа. Президент США не впервые открыто показывает свою симпатию и глубокое уважение к азербайджанскому лидеру - что видно и на этих кадрах из Нью-Йорка.