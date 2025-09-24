Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Эта осень 2025 года войдет в историю Азербайджана как переломный момент, когда дипломатия нашей страны перестала быть лишь региональным инструментом и превратилась в фактор глобальной политики. Нью-Йорк, привычный к парадам мировых лидеров и бесконечным дипломатическим баталиям, стал площадкой, где Азербайджан заявил о себе на новом уровне. Президент Ильхам Алиев прибыл в штаб-квартиру ООН не с формальной речью и не с дежурными инициативами, а с политическим пакетом, который перевернул геополитическую карту Южного Кавказа: соглашением о нормализации с Арменией, парафированным в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа. Это решение, историческое по масштабу и по последствиям, моментально изменило статус Азербайджана в глазах мировых игроков: с этим багажом Алиев выглядел не как участник затянувшегося конфликта, а как архитектор новой реальности.

В Нью-Йорке, в дни, когда Генеральная Ассамблея ООН собирает десятки президентов, премьер-министров и министров иностранных дел, а коридоры штаб-квартиры превращаются в нервный узел планеты, именно азербайджанский лидер стал фигурой, за которой следили особенно пристально. Каждое рукопожатие, каждая встреча Алиева воспринимались как продолжение того самого процесса, который окончательно вывел Южный Кавказ из тени прошлого. Его график в рамках 80-й сессии ООН не напоминал стандартный протокол: это была тщательно продуманная комбинация встреч, заявлений и сигналов, направленных как в регион, так и в мировые столицы.

Баку в эти дни оказался не просто в центре дипломатических новостей - он стал символом завершения эпохи войн и начала новой архитектуры безопасности, в которой Азербайджан играет ведущую роль. И именно эта трансформация задала тон всему обсуждению: от коридоров штаб-квартиры ООН до заголовков мировых СМИ.

Например, президент Финляндии Александр Стубб в своей беседе с Алиевым подчеркнул символизм того, что именно в период председательства Хельсинки в ОБСЕ было принято решение о прекращении деятельности Минской группы. Эта структура долгие годы являлась символом бесплодных дипломатических усилий, а теперь стала лишь примечанием в истории. Стубб поздравил Баку с нормализацией отношений с Арменией, а Президент Ильхам Алиев напомнил, что именно инициатива Азербайджана была двигателем мирного процесса.

Финляндия, страна, традиционно воспринимаемая как тихий, но устойчивый партнер Европы в сфере миротворчества и прав человека, оказалась важным союзником в поддержке постконфликтной повестки. Для Азербайджана это означало не только дипломатическую поддержку, но и новые перспективы сотрудничества с ЕС в сфере энергетики и "зеленых" технологий. По данным Евростата, Финляндия входит в десятку стран ЕС по уровню потребления возобновляемой энергии (47,9% в 2023 году). В условиях, когда Азербайджан стремится развивать ветровую и солнечную энергетику в Каспийском регионе, контакты с финскими компаниями и институтами могут сыграть решающую роль.

Встреча с президентом Кении Уильямом Руто стала еще одним доказательством того, что внешняя политика Азербайджана уже давно вышла за рамки "традиционных направлений". Открытие посольства в Найроби было важным шагом, укрепившим позиции Баку в Восточной Африке.

Сотрудничество с Кенией имеет несколько ключевых направлений. Первое - энергетика. Нефтегазовые компании Азербайджана, обладающие опытом освоения шельфовых месторождений Каспия, могут быть полезны для Кении, которая в последние годы активно развивает добычу нефти в Туркана. Второе направление - сельское хозяйство. Азербайджан, модернизировавший агросектор и добившийся рекордных показателей экспорта (например, экспорт томатов в 2024 году превысил 200 миллионов долларов), может поделиться опытом с Кенией, где сельхозпроизводство составляет 33% ВВП.

И наконец, третье - промышленность и образование. Руто подчеркнул важность взаимных визитов и расширения связей, а Алиев ясно дал понять: Баку готов не только экспортировать энергию, но и знания. Взаимодействие в рамках Движения неприсоединения, где Азербайджан уже зарекомендовал себя как активный и уважаемый председатель, придает этим отношениям дополнительную глубину.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, поздравляя Ильхама Алиева, акцентировал внимание на значении Вашингтонской декларации. Факт того, что документ был парафирован в присутствии президента США, стал знаком: международное сообщество признало, что процесс мирного урегулирования находится под гарантией не региональных, а глобальных сил.

Берсе напомнил о своем визите в Азербайджан во время крупных международных мероприятий, что подчеркнуло: Совет Европы видит в Баку партнера, а не проблемную точку. Азербайджан, в свою очередь, использует эту площадку для продвижения идеи культурного многообразия и защиты религиозных меньшинств, что особенно заметно на фоне кризисов в Европе.

Для Баку участие в диалоге с Советом Европы означает доступ к дополнительным механизмам защиты национальных интересов. Например, в 2023 году Совет Европы отмечал рост числа стран-членов, заинтересованных в энергетическом партнерстве с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора, поставившего 11,4 млрд кубометров газа в Европу.

Переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом стали важным напоминанием: именно энергетика на протяжении последних десяти лет выступает ключевым связующим звеном между Афинами и Баку. В 2023 году Азербайджан поставил в Грецию 1,5 млрд кубометров газа через Трансадриатический газопровод (TAP), являющийся частью Южного газового коридора. Для Афин этот объем составляет около 20% общего потребления газа страны, а для Азербайджана - подтверждение того, что его энергетическая стратегия работает на укрепление политических связей.

Мицотакис подчеркнул, что достижение договоренности о создании беспрепятственного транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой является стратегическим шагом, который изменит не только региональную карту, но и логистическую архитектуру Евразии. Для Греции, стремящейся стать транзитным хабом на юго-востоке Европы, это открывает перспективы подключения к новым маршрутам.

Не ограничиваясь энергетикой, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма и торговли. В 2024 году Азербайджан посетили более 18 тысяч греческих туристов, а товарооборот между странами достиг 800 млн долларов. Перспективы расширения этой динамики связаны с созданием новых авиарейсов и активизацией межправительственной комиссии, о чем стороны договорились в Нью-Йорке.

Встреча с президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом стала своеобразным продолжением активной дипломатии Азербайджана на Ближнем Востоке. Ирак, переживающий непростую внутреннюю трансформацию, рассматривает Азербайджан как пример страны, сумевшей восстановить контроль над своей территорией и перейти к фазе мирного строительства.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность работы Межправительственной комиссии. Эта структура координирует проекты в энергетике, туризме и торговле. Так, в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Ираком превысил 250 млн долларов, при этом основную долю составили нефтепродукты и сельхозпродукция.

Особое внимание было уделено энергетическим связям. Ирак обладает колоссальными запасами нефти (около 145 млрд баррелей), но остро нуждается в модернизации инфраструктуры. Азербайджанские компании могут предложить опыт SOCAR в сфере переработки и управления нефтехимическими комплексами. Одновременно Баку заинтересован в иракском рынке как потенциальном направлении для экспорта сельхозпродукции и строительных услуг.

Рашид подчеркнул важность Вашингтонской декларации, подписанной при посредничестве президента США Дональда Трампа, и отметил, что мир на Южном Кавказе открывает новые горизонты для межрегиональных связей.

Присутствие Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на дебатах высокого уровня в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН имело символическое значение. На фоне глобальной турбулентности и множества кризисов участие Азербайджана в дискуссии о мире, развитии и правах человека демонстрировало: страна вышла за рамки региональной повестки и претендует на роль полноценного глобального игрока.

Сессия собрала более 150 лидеров, и каждый из них говорил о конфликтах, климате, устойчивом развитии. Но Баку имел особое преимущество - в отличие от многих других стран, Азербайджан мог говорить не о теоретических попытках построить мир, а о реальном примере успешного завершения многолетнего конфликта. Этот факт был отмечен в кулуарах: дипломаты из Латинской Америки и Африки ссылались на опыт Азербайджана как на модель урегулирования для собственных региональных проблем.

Темы, поднятые в Нью-Йорке, напрямую касались интересов Азербайджана. Во-первых, климатическая повестка: Каспийский регион испытывает сильное давление из-за повышения уровня воды и загрязнения экосистемы. Алиев в своем выступлении подчеркнул необходимость совместных действий в сфере экологии и развития возобновляемых источников энергии. Во-вторых, права человека и культурное многообразие: Азербайджан позиционирует себя как страна, где мусульмане, христиане, иудеи и другие общины живут в условиях взаимного уважения.

Не менее важным элементом дипломатической программы стал прием, организованный Меланией Трамп под девизом "Вместе создаем будущее". Присутствие первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в числе приглашенных подчеркивало особое внимание Вашингтона к Баку. Такие мероприятия, казалось бы, не имеют прямого политического веса, но в действительности формируют атмосферу доверия, где личные контакты играют роль не меньшую, чем официальные переговоры.

Для Азербайджана, который стремится закрепить свой имидж модернизирующейся, открытой страны, участие первой леди в международных гуманитарных инициативах имеет стратегическое значение. Это не только "мягкая сила", но и инструмент укрепления образа страны в глазах западной аудитории.

Визит Ильхама Алиева в Нью-Йорк и проведенные встречи с лидерами Финляндии, Кении, Греции, Ирака, а также с генеральным секретарем Совета Европы и участие в дебатах Генассамблеи ООН показали: Азербайджан перестал быть "точкой напряженности" и стал источником новых возможностей для региональной и глобальной дипломатии.

Вашингтонская декларация, парафированная в присутствии президента США Дональда Трампа, стала рамкой для всех этих встреч. Каждый собеседник Алиева видел в нем не просто лидера страны, а архитектора нового мира на Южном Кавказе. Отсюда и поздравления, и признание ведущей роли Азербайджана в запуске постконфликтной эпохи.

Все переговоры в Нью-Йорке прямо или косвенно касались энергетики. Греция подтвердила стратегическую значимость Южного газового коридора, через который в 2024 году Европа получила более 11 млрд кубометров азербайджанского газа. Финляндия проявила интерес к возобновляемым источникам энергии и совместным проектам в Каспийском регионе. Ирак и Кения рассматривают Азербайджан как партнера, способного предложить опыт и технологии для модернизации их энергетического сектора.

В этом кроется главный дипломатический ресурс Баку: обладая ограниченными территориальными размерами, Азербайджан стал глобальным поставщиком энергетической безопасности. И это делает его востребованным партнером в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Договоренность о создании беспрепятственного транспортного коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном, достигнутая в Вашингтоне, стала центральным элементом всех бесед. Этот проект имеет три уровня значения.

Первый - внутренний: он снимает многолетнюю проблему транспортной изоляции Нахчывана. Второй - региональный: коридор соединяет Турцию с Центральной Азией, формируя ось Восток-Запад. Третий - глобальный: Европа получает новый маршрут доставки грузов, альтернативный российским и иранским каналам.

Именно поэтому в переговорах с Мицотакисом и Стуббом речь шла не только о газе, но и о логистике. Европа сегодня ищет пути диверсификации транспортных цепочек, и Азербайджан становится ключом к этой задаче.

Встречи с Руто и Рашидом показали, что внешняя политика Азербайджана давно вышла за пределы "традиционного треугольника" Москва-Брюссель-Анкара. Африка становится новым направлением интересов Баку. Здесь ставка делается не на громкие декларации, а на реальные проекты: аграрное сотрудничество, энергетика, образование.

С Ираком же речь идет о ближневосточном партнерстве, где Азербайджан может предложить опыт постконфликтного строительства и модель развития. Не случайно Рашид подчеркнул значение Вашингтонской декларации: для Ирака, десятилетиями жившего в условиях нестабильности, пример Азербайджана выглядит особенно ценным.

Прием от имени первой леди США Мелании Трамп и участие Мехрибан Алиевой в гуманитарных инициативах добавили визиту "человеческое измерение". Сегодня международная политика уже не ограничивается переговорами президентов и премьер-министров. "Вторая дипломатия" - участие первых леди в культурных, образовательных и гуманитарных проектах - стала неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии.

Азербайджан использует этот инструмент максимально эффективно. Мехрибан Алиева, возглавляющая Фонд Гейдара Алиева, давно известна как инициатор масштабных гуманитарных проектов - от реставрации культурных памятников в Европе до программ по поддержке образования в Африке. Нью-Йоркский прием стал продолжением этой линии, создавая дополнительный фон доверия и симпатии к Азербайджану.

Политическая символика и стратегические результаты визита Президента Азербайджана в Нью-Йорк имели три измерения. Во-первых, символическое: Азербайджан показал, что завершил эпоху конфликта и вступил в период мира. Сам факт того, что каждый лидер начинал беседу с поздравлений, подтверждает этот символизм. Во-вторых, практическое: были обсуждены конкретные проекты - от расширения энергетического сотрудничества с Грецией до аграрных инициатив с Кенией, от логистики до гуманитарных проектов. И, наконец, стратегическое: Азербайджан закрепил за собой роль глобального игрока. Его повестка больше не сводится к региональным вопросам - теперь это энергетика Европы, логистика Евразии, гуманитарные проекты в Африке.

Нью-Йоркские встречи Президента Ильхама Алиева - это не просто страницы в дипломатическом дневнике, это новый эпос, написанный Азербайджаном о самом себе. Страной, которая умела ждать, страной, которая умела сражаться, и страной, которая теперь умеет диктовать правила игры на равных.

Когда азербайджанский лидер входил в залы ООН, мир видел не представителя "малой республики" с постсоветским прошлым, а политика с мандатом будущего, человека, который несет с собой опыт победы и горечь утрат, превращенные в силу и стратегию. Нью-Йорк для Азербайджана стал зеркалом, в котором отразился новый образ - не периферии, а центра, не исполнителя чужих сценариев, а автора собственных сюжетов.

Азербайджанская дипломатия, прошедшая через огонь Карабахской войны и десятилетия давления, предстала в Нью-Йорке как отточенный инструмент, звучащий в унисон с глобальной партитурой. Это была не мозаика случайных встреч, а тщательно выстроенная архитектура, в которой каждая деталь имела значение, каждая фраза - последствия, каждое рукопожатие - продолжение диалога.

Символично, что именно в здании ООН - в храме дипломатии, где часто слышатся пустые декларации, - Азербайджан продемонстрировал конкретику и реальную повестку. Там, где другие видят бюрократию, Баку предложил решения. Там, где многие ограничиваются лозунгами, лидер Азербайджана говорил языком фактов, цифр, предложений.

Нью-Йоркский визит стал своего рода точкой невозврата. После него невозможно смотреть на Азербайджан как на "одного из многих". Его роль изменилась: из объекта чужих решений он превратился в субъект, без которого эти решения теряют смысл. Южный Кавказ уже не воспринимается как зона тлеющего конфликта - он превращается в узел коммуникаций, а Азербайджан - в того, кто держит ключ к его развязке.

Мир увидел в Нью-Йорке Азербайджан XXI века - страну, которая не боится говорить, не боится предлагать и не боится брать на себя ответственность. Это было больше, чем дипломатия: это была декларация нового качества государственности, в которой прошлое не тянет назад, а становится трамплином в будущее.

Нью-Йорк стал сценой, где Азербайджан вышел в главной роли. Он больше не статист, не дублер и не приглашенный эпизодический герой. Он - архитектор новой эпохи на Южном Кавказе и один из тех, кто сегодня пишет сценарий глобальной политики.

Именно поэтому окончание этой истории не звучит как финал, а скорее как пролог.

Нью-Йорк - не завершение пути, а открытие нового маршрута, ведущего Азербайджан к роли, где он становится не только свидетелем, но и творцом мировой истории.