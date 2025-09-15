Президент Ильхам Алиев. Формула доверия

Автор: Лейла Таривердиева

Доверие - это то, что остается недоступным многим политикам. Они упорно добиваются его, но им не доверяют ни собственный электорат, ни союзники, ни оппоненты. Для того, чтобы заслужить доверие, нужно быть искренним, нужно быть честным со своим народом и даже с противником. Честность открывает двери к пониманию и доверию, придавая слову и подписи политика серьезный вес. Это очень важно, особенно когда речь идет о межгосударственных отношениях, о решении глобальных проблем, в которых и без того не всегда разберешь, где правда, а где игра слов.

На днях в интервью российскому телеканалу Президент Армении Ваагн Хачатурян на вопрос, верит ли он азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву, уверенно ответил: "Конечно". Азербайджан не станет нарушать территориальную целостность Армении, как и обещал Президент Ильхам Алиев, и его армянский коллега не имеет никаких оснований сомневаться в его слове.

Доверие противника - а до заключения мира Армения в определенной мере остается в этом статусе - это высший пилотаж. Когда твоему слову доверяет недруг, пусть и бывший, это своего рода победа - победа твоей правды, а если брать шире, победа правды Азербайджана.

Это доверие Президент Азербайджана заслужил всей своей многолетней деятельностью на посту главы республики, и не только. Он был всегда честен и за столом мирных переговоров, и в своих предупреждениях Еревану до войны, и в своих приказах как Верховного главнокомандующего в период боевых действий. Несмотря на пропаганду, в Армении прекрасно знали и видели, как воюет Азербайджанская армия, с каким точным расчетом и желанием не нанести вреда мирным людям действует. Это делалось по прямому приказу Верховного главнокомандующего. Победа Азербайджана была в высшей степени честной победой, из которой наша страна вышла с чистыми руками, не обагренными невинной кровью. Честность необходима не только в спортивном поединке, но также на войне и в политике. Тогда победа будет достойной. Армянская сторона знала, что после заключенных перемирий в течение 44-дневной войны Азербайджанская армия не сделает ни одного выстрела, и старалась пользоваться этим для улучшения своих позиций. Однако Верховный главнокомандующий не менял своих принципов.

Выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, Президент Ильхам Алиев назвал базовые принципы своей политики: всегда говорить правду своему народу, быть объективным и честным, придерживаться принципов международного права в любой ситуации. Именно такими принципами он руководствовался, руководя победным наступлением Азербайджанской армии в дни Второй карабахской войны.

Сегодня, когда идет строительство мира, азербайджанский лидер продолжает придерживаться открытой позиции и доносит до народа реалии, заключающиеся в том, что без учета интересов соседей прочного мира в регионе не будет. На том же Шушинском медиафоруме глава государства заявил: "Защита национальных интересов - это основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста, этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда пытаться смотреть на ситуацию на ситуацию с призмы твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно".

Это было сказано честно. Не каждый пошел бы на такой непопулярный, на первый взгляд, для политика шаг - заговорил об интересах, в том числе и бывшего оккупанта. Но в Азербайджане доверяют своему Президенту, потому что он уже не раз доказал, что действительно знает, что, как и когда нужно делать. Ни одно действие, ни одно решение не будет идти вразрез с национальными интересами страны, однако Президент найдет золотую середину, которая позволит установить мир и обеспечить стабильность на многие годы вперед.

Нет сомнений, что сказанные на медиафоруме слова Президента Азербайджана услышали и в Армении. Зная, что Ильхам Алиев не дает пустых обещаний, соседи, возможно, избавились от навеянных пропагандой некоторых страхов, и потому мирный процесс пошел быстрее.

Лучше всего о лидерстве Президент Азербайджана высказался в интервью китайскому телеканалу CGTN в феврале в Давосе.

"Знаете, лидерство - это же огромная ответственность. И самое главное, лидер всегда должен быть справедлив к своему народу, к своему населению. Никогда не лгать своему народу. И народ это оценит. Мы же знаем, что иногда, в силу каких-то политических причин, лидеры в своем стремлении к власти дают много обещаний, которые впоследствии не выполняют. И это приводит к разочарованию, к недоверию, к политическому кризису в разных частях мира", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на протяжении более двадцати лет он всегда говорил народу Азербайджана правду. И неважно, была эта правда хорошей или плохой.

"Поэтому мой совет лидерам, которые пытаются получить поддержку общественности, всегда заключается в том, чтобы говорить правду. И делать то, что необходимо для страны, несмотря на международное давление, независимо от международных СМИ, независимо от того, что они говорят о вас, как они вас называют или как они вас оскорбляют. Просто делайте то, что правильно для вашей страны, и вы добьетесь успеха, и страна будет успешной", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Этой простой формуле стоит следовать многим политикам. Уже неоднократно было сказано, что современный мир испытывает острый дефицит настоящих лидеров. Нынешние лидеры стран и международной политики часто не пользуются доверием даже собственных граждан. Что тут говорить о доверии на мировой арене и о способности реально повлиять на геополитические процессы?

Правда не может быть всегда сладкой и приятной слуху, иначе она перестает быть правдой. В нашем сложном мире не стоит ждать только хороших новостей. Не лишним будет напомнить, что власти Армении на протяжении почти что трех десятилетий держали свой народ в неведении относительно реалий. Армянский народ слышал либо приятную слуху медовую ложь, либо, когда того требовали обстоятельства, его запугивали соседями. Еще не так давно, в начале этого года премьер-министр Никол Пашинян, надеясь удержаться в русле массовых настроений, пугал армян якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению. Однако такая политика не дала ожидаемого эффекта, рейтинг лидера не поднялся, зато в Баку Еревану стали доверять еще меньше.

Заслужить доверие своего народа нужно правдой. Руководство Армении всегда ее знало, но скрывало от общества. Все открылось во время 44-дневной войны. И даже после этого официальные власти еще пытались выдавать эту правду порциями, с искажениями и собственными домыслами. И только в последние несколько месяцев, наконец, пришло понимание - противоречие между словами властей, реалиями региона и возможностями Армении слишком велико, чтобы продолжать и дальше откладывать мир.

То, что отношения между двумя соседями реально встали на мирные рельсы, - это в основном заслуга официального Баку, Президента Ильхама Алиева, который проявил огромное терпение, большую мудрость и прекрасное понимание сложных хитросплетений региональных и глобальных процессов.

Азербайджанский лидер является лидером не только для Азербайджана. Как политик мирового уровня он признан уже на международной арене. И это естественный процесс - политик, демонстрирующий сильную и открытую политику, действующий на основе международного права (что сегодня большая редкость), в любой ситуации стремящийся к конструктивному диалогу, не может не вызывать доверия. Хотя слово "предсказуемость" многим не нравится, предсказуемость в международной политике - это очень важный фактор. Страны и лидеры, проводящие предсказуемую политику, всегда пользуются доверием. У них больше друзей и реальных партнеров. Потому что быть их другом и партнером комфортно и безопасно - не ждешь удара в спину и подножки. Президент Азербайджана - хозяин своего слова и своей подписи. Это огромный плюс в международных отношениях, в том числе экономических. Как ранее подчеркивал глава государства, за годы существования "Контракта века" Баку не изменил в соглашении ни одной буквы. И это несмотря на меняющиеся условия, на скачки цен на нефть и мировые экономические кризисы.

Так нужно строить отношения. Тогда твоя страна будет везде, как говорится, ко двору. Тогда тебя будут цитировать мировые лидеры. Тот факт, что после Шушинского медиафорума Президент США Дональд Трамп неоднократно поделился цитатой из выступления Президента Азербайджана, говорит о многом. В первую очередь, о том, что к словам азербайджанского лидера внимательно прислушиваются на мировой арене. Недруги обманывают себя, утверждая, что Президент Азербайджана говорит лишь для внутреннего пользования. Глава ведущей мировой державы доказал, что это далеко не так.

Президенту Ильхаму Алиеву доверяют. Не может быть сомнений в том, что глава Белого дома услышал в выступлении азербайджанского коллеги в Ханкенди лишь лестные слова в своей адрес. Ответы на вопросы, прозвучавшие на форуме, были четким и логичным раскладом каждого пункта международной повестки. Поэтому резонанс был таким обширным. Но следует подчеркнуть - резонанс был таким и потому, что сказанное прозвучало из уст политика, которому доверяют. Доверие порождает внимание. Политикам, мозговым центрам, СМИ интересно и важно узнать, что думает по тому или иному поводу лидер Азербайджана. Мир сегодня нуждается в формуле превращения всеобщего недоверия и подозрительности в кристаллы понимания. Это политическая "алхимия", она требует широких познаний, дипломатического таланта и терпения.

Конечно же, Президент Азербайджана исходит, прежде всего, из интересов своей страны. Альтруизм в чистом виде в политике неуместен. Именно думая о благе своей страны и своего народа, Ильхам Алиев старается внести свой вклад в благо всеобщее. Кому-то это кажется парадоксальным, но азербайджанский лидер находится рядом с истиной, которая заключается в том, что современный мир слишком взаимосвязан, чтобы думать о благе одной отдельно взятой страны и добиться успеха. Президент работает ради создания вокруг Азербайджана благоприятной, мирной, стабильной и дружественной среды. Эта среда должна охватить наш регион, соседние с нами регионы, широкий круг друзей и партнеров Азербайджана.

Можно не сомневаться, что доверие к Азербайджану и его лидеру позволит достичь этой цели.