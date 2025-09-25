Тер-Петросян эпично бросил бумажку на стол: «Тут все сказано!»

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вызвал на дебаты бывших президентов - Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Бывшие не устают обвинять нынешнего главу правительства во втягивании Армении в войну. И эти обвинения, конечно, звучат очень глупо и лишний раз подтверждают, что националисты хотят переписать историю карабахского конфликта и начать ее с 27 сентября 2020 года. Но Пашинян, судя по всему, не собирается им этого позволять.

Армянский премьер заявил: "Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян постоянно утверждают, будто я втянул Армению в войну. Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, ну если это я втянул Армению в войну, то что тогда делал в 2018 году 18-летний солдат Республики Армения за пределами суверенной территории Республики Армения? - задал вопрос Пашинян. - Слушайте, если вы принесли народу победу, можете объяснить, почему, начиная с 1996 года, вы фальсифицировали выборы? Как народ мог не выбрать лидеров, которые принесли ему победу? Как? А не выбирал вас народ потому, что вопреки оплачиваемым вами якобы аналитикам, "народным" и "заслуженным" артистам, кормящие Армению матери и стоящие за ними молча и рассудительно патриархи-отцы понимали, что вы не победу принесли, а втянули Армению в такую бездну, из которой нет выхода, - констатировал Никол Пашинян, добавив: - А теперь скажите, вы на дебаты придете или нет? Можете с собой привести и Ктрича, и Само, и Геворга и Вазгена. Дебаты можем организовать в моей бывшей камере в "Ереван-Центр" (СИЗО), чтобы всем вам было удобно".

Пашинян уже давно приглашает оппонентов к открытой дискуссии, но те уклоняются. Роберт Кочарян предпочитает отвечать ему в интервью прикормленным СМИ и хочет, чтобы аудитория воспринимала его как умудренного опытом аристократа от политики, который не желает унижать свое достоинство дискуссиями со всякими там. Серж Саргсян же ждет инструкций от Кочаряна. Он не показывается теперь на массовых сборищах и напоминает о себе лишь обращениями по тому или иному поводу. Чего-то боится. А бояться ему стоит многого. Как гласит народная мудрость, "знает собака, чье мясо съела". Серж пришел к власти, когда оккупация территорий соседа уже ускоренно тянула Армению на дно. Кочарян на первых порах еще пытался делать хорошую мину, опираясь на личные отношения с Москвой, у Саргсяна же не было и этого инструмента. Он получил страну без суверенитета и с пораженной государственностью. Народ его ненавидел. В принципе, народ ненавидел карабахский клан с самого начала, и когда дела пошли совсем плохо, Кочарян отошел в тень, выставив вместо себя под град гнилых помидоров Саргсяна. У Сержа не было шансов против Пашиняна. Армяне так хотели избавиться от карабахских кровопийц, что готовы были идти за кем угодно. И им очень повезло, что впереди толпы оказался именно этот политик, а не очередной мерзавец, которому нестабильность в регионе приносила бы дивиденды.

Что же касается Тер-Петросяна, то его случай особый. Кочарян с Саргсяном - это военные преступники, недоумки, перебравшиеся в полевые командиры из ленинского комсомола и опьяненные возможностью безнаказанно резать, грабить и разрушать. Но не они были идеологами. Они просто шли по следам Левона Тер-Петросяна, который сначала в качестве главы Верховного совета, а затем и президента Армении санкционировал все преступления армян против азербайджанского народа.

Скрывавшаяся тридцать лет от посторонних глаз видеозапись выступления Тер-Петросяна на учредительном собрании террористической "Еркрапа" недавно попала в Сеть и добавила красок образу первого президента Армении. Такого не позволяли себе на публичных площадках даже карабахские преступники. Это был откровенный циничный нацизм без примесей. И этот деятель, под руководством которого была осуществлена этническая чистка коренного населения Армении и военная агрессия против соседа, обвиняет сегодня Пашиняна в том, что он, дескать, втянул республику в войну?

Соратники премьер-министра, парируя эти выпады, советуют общественности обратиться к событиям конца 80-х годов прошлого века. Армения была втянута в войну процессами, начавшимися тогда. Левон Тер-Петросян, наверное, забыл, что именно он благословил "миацум" на официальном уровне, именно при нем были приняты решения, ставшие своего рода приговором для Армении.

Чтобы не быть голословными, обратимся к свидетелям тех событий. Сохбет Мамедов - армяновед, руководитель аналитического центра "Иреван". Он - беженец из Армении, один из последних азербайджанцев, покинувших Ереван.

Левон Тер-Петросян не имеет никакого морального права в чем-то обвинять Пашиняна. Помалкивать следует и карабахскому клану, но Тер-Петросян стоял у истоков и основная вина во всех бедах Армении лежит, прежде всего, на нем, сказал Мамедов в беседе с Day.Az.

Подробности от азербайджанского эксперта:

"Как сейчас помню то заседание Верховного Совета Армении. 1 декабря 1989 года я еще находился в Ереване и смотрел его в прямом эфире по телевизору. Это было очень тяжелое и опасное время. К декабрю в Армении практически не осталось азербайджанского населения, за исключением немногочисленных жителей села Нюведи Мегринского района. Что же касается Еревана, то здесь по тем или иным причинам задержались несколько семей, в том числе и наша.

К тому времени комитет "Карабах", членом которого был будущий первый президент РА, уже прибрал к рукам власть в Армении, а Левон Тер-Петросян восседал в кресле председателя Верховного Совета Армянской ССР.

Заседания законодательного органа в прямом эфире транслировались по телевидению. Одурманенные идеей "миацума" ораторы подливали масло в огонь, рассказывая "о великой Армении", "исторической несправедливости" в отношении своего народа, о "горькой судьбе" карабахских армян под властью Азербайджана и другие небылицы. Слушать всю эту ересь было невыносимо. И вот, председательствовавший на заседании Левон Тер-Петросян достал из кармана какую-то бумажку, как сейчас говорят, эпично бросил на стол со словами: "Тут все сказано!", и вальяжно зашагал из зала, по пути картинно снимая с шеи воротник шанца (бандаж). Не знаю, зачем он его носил, да это и не важно. Бумажка та была проектом постановления ВС "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Зал возликовал и единогласно одобрил проект.

Словами не передать, какие чувства испытывал я в этот миг. Если коротко - боль, гнев, разочарование и страх за жизнь родных.

Сегодня Тер-Петросян и карабахская кодла бегают от дебатов с Пашиняном потому, что натворили столько бед, что простые граждане не хотят видеть и слышать их.

Левон Тер-Петросян развязал войну против Азербайджана. При нем около 250 000 тысяч азербайджанцев вынуждены были стать беженцами и найти убежище в Азербайджанской ССР. Это была целенаправленная политика "Армения без турков", о которой с гордостью заявил Тер-Петросян на встрече с головорезами "Еркрапа", отметив, что армяне 600 лет жили с этой идеей.

Он виноват и в том, что привел во власть карабахский клан во главе с Робертом Кочаряном и Сержиком Саргсяном. А уж как ненавидят этот клан жители Армении, думаю, всем уже известно. Так что, бывшим нечем противостоять Николу Воваевичу в прямых дебатах. Поэтому они избрали другой путь - устами проплаченных псевдоаналитиков и со страниц подконтрольных СМИ стараются обливать грязью Пашиняна и обвинять его в предательстве национальных интересов армянского народа.

Хочется надеяться, что благоразумие возьмет верх и армянский народ не поддастся на эти уловки, ибо, как и мы, так и они не хотят более войны.

Завершая, хотел бы отдать должное курсу, который в последнее время выбрал премьер-министр Армении. Если Пашинян сумеет довести его до конца, то с полным правом сможет называться армянским Аденауэром".