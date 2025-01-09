Почему прятали запись нашумевшей речи Тер-Петросяна

Автор: Лейла Таривердиева

После публикации блогером Альбертом Исаковым архивной записи выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года, в армянских пабликах стали задаваться вопросом: как вышло, что столь информативная запись столько лет пряталась от широкой публики? Как и ожидалось, армянская общественность и пользователи соцсетей не почувствовали никаких угрызений совести в связи с озвученными Тер-Петросяном чудовищными фактами. Сожаление высказывается не по поводу сотворенных против азербайджанцев преступлений, а в связи с тем, что раньше не пришлось послушать столь ценную и вдохновляющую речь. Она сейчас для армянского общества как бальзам на рану. "Вот, оказывается, мы какие", - подумал каждый, смахнув слезу гордости.

Блогер Исаков постарался ответить на этот армянский вопрос. Ответ содержится в той же самой архивной записи съезда террористической организации "Еркрапа", проходившего в июле 1993 года.

Речь президента не была обнародована по указанию председатели "Еркрапа" и советника президента Республики Армения по вопросам обороны Вазгена Саркисяна. Того самого, который, став премьер-министром, в 1999 году был расстрелян в парламенте. Вазген Саркисян был первым министром обороны Армении, под его руководством началось вооруженное вторжение в Азербайджан и оккупация. Этот деятель считается честью и совестью армянского народа и окутан легендами. Точнее - мифами.

Напомним, что Левон Тер-Петросян в своем выступлении в подробностях рассказал об этнических чистках азербайджанцев, о нацистских планах создания моноэтнической Армении, об организации спланированных провокаций против армян Баку и так далее. В момент эмоционального подъема он сообщил собравшимся о захвате Агдама. Все поднялись на ноги и долго аплодировали, но Вазген Саркисян испугался. После триумфального выступления президента, он обратился к участникам сходки и к журналистам, посоветовав им молчать о том, что они только что услышали.

По словам Саркисяна, армянский народ невероятно крут и всегда делает больше, чем говорит. "Президент позволил себе сказать то, что я не стал бы говорить. Находясь в доверительной атмосфере, среди доверенных людей, он сказал слова, которые я бы не говорил. Особенно та часть выступления, что связана с Агдамом. Представляете, что будет, если в международной прессе будет написано, что президент республики на собрании военных объявил, что Агдам был захвачен?! В другом случае я бы об этом не говорил, но как бывший журналист знаю, что наш брат любит сенсации. Прошу всех присутствующих принять это к сведению. Выступление президента и особенно эти его слова не подлежат публикации. Это так, здесь, в этом зале, для этих ребят. Это не подлежит широкому массовому распространению. Это навредит нам самим", - заявил Вазген Саркисян.

Выступление Тер-Петросяна, пожалуй, единственный факт открытого признания Арменией этнических чисток азербайджанцев и оккупации территорий Азербайджана. Другие политики старались не допускать таких ошибок. А первый президент, находясь в экстазе из-за успеха в Агдаме, проговорился. Эти его откровения были спрятаны 32 года в архиве только благодаря "опыту" Вазгена Саркисяна, который сразу понял, что публикации сказанного разоблачит кровавые деяния Армении.

Если бы можно было вычеркнуть из истории признания Сержа Саргсяна в совершении геноцида в Ходажлы, если бы можно было стереть расистские излияния Роберта Кочаряна о генетической несовместимости армян и азербайджанцев, если бы было технически возможно выкинуть из памяти Интернета заявление Никола Пашиняна "Карабах - это Армения, и точка", - все это уже было бы сделано. но это невозможно. А теперь к этим доказательствам истинной сути армянской национальной идеи прибавились и признания в этнических чистках.

И пусть армяне не думают, что кто-то прятал от них эту запись, чтоб навредить их интересам. Наоборот, правда была надежно припрятана, чтобы эти нацистские интересы защитить. Однако все тайное, как известно, когда-нибудь становится явным.