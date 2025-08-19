https://news.day.az/world/1774811.html Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Володимира Зеленского. Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Володимира Зеленского.
Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет назначено. После этой встречи у нас пройдут трехсторонние переговоры", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре