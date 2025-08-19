Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Володимира Зеленского.

Как передает Day.Az, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече президента Путина и президента Зеленского в месте, которое будет назначено. После этой встречи у нас пройдут трехсторонние переговоры", - отметил он.