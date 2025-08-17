В Европе рассказали о расширении базы для «ведения войны»

Площадь оборонных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее, чем ранее, в рамках создания базы для "ведения войны". Об этом сообщает британская газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Масштабы и распространение работ свидетельствуют о смене ориентиров в области перевооружения, что позволяет Европе перейти от производства в мирное время к созданию промышленной базы для более устойчивого ведения войны", - говорится в сообщении издания.

Как подчеркивается в материале FT, оружейные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, и их площадь составляет более семи миллионов квадратных метров, что представляет собой "перевооружение в историческом масштабе".

Данные, предоставленные FT, показывают, что давно обещанное "возрождение обороны Европы" на фоне вливания государственных денег, начинает воплощаться не только в политической риторике и в обещаниях о расходовании средств, но и "в бетоне и стали".