Зангезурский коридор открывает новую страницу в международных отношениях

Зангезурский коридор, проходящий из Азербайджана в Европу и на Ближний Восток через Турцию, а также из Турции в самое сердце Центральной Азии через территорию Азербайджана, объединяет политические и экономические географии. С одной стороны, этот коридор дает Турции возможность безопасного выхода к тюркскому миру через "Туранский путь", а с другой стороны, обеспечивает Азербайджану более выгодные и быстрые маршруты вывода своих энергетических ресурсов на мировой рынок по сравнению с действующим маршрутом Баку - Джейхан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье Мустафы Фахса под названием "Зангезурский коридор... стратегия пересечения и объединения", опубликованной в авторитетной газете Саудовской Аравии "Аш-Шарк аль-Авсат", которая печатается в Лондоне.

В материале также отмечается, что США с помощью этого коридора сумели выстроить в Южном Кавказе новый геостратегический порядок, поскольку данный регион веками входил в сферу влияния России. Несмотря на попытки Москвы оживить этот коридор после войны, достичь успеха ей не удалось. Иран же во время войны между Азербайджаном и Арменией занял осторожную позицию, опасаясь как рисков для национальной безопасности, так и реакции иранских азербайджанцев, которые на протяжении веков считались опорой государства. Именно поэтому он не решился открыто поддержать Армению.

Одновременно в статье подчеркивается, что на фоне поддержки Вашингтона этот коридор меняет глобальный энергетический баланс и превращает США в важного игрока в регионе.

В завершение подчеркивается, что в контексте пересечения и объединения дорог именно через этот коридор международные отношения формируются заново, а значение транзитных стран приравнивается к значению стран-экспортеров. Этот фактор должны понять и такие государства, как Ирак, Сирия и Ливан, ведь они обладают стратегической значимостью как за счет энергетических ресурсов, так и благодаря расположению на важнейших транзитных путях.