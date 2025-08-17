МИД Ирана о важности мира и стабильности на Южном Кавказе

Мир и стабильность на Южном Кавказе имеют важное значение для Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в своём обращении к местным СМИ.

По его словам, у Ирана хорошие отношения со странами Южного Кавказа. Тегеран готов поддержать любой шаг, который может способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и мира между странами региона.

Багаи отметил, что Иран очень серьёзно следит за процессами на Южном Кавказе. Он не преуменьшает и не упрощает ни один вопрос. Необходимо воздерживаться от некоторых аналитических суждений и распространения ложной информации в стране. По его словам, часть аналитических суждений основана на неверных данных и может быть направлена на ухудшение отношений Ирана со странами Южного Кавказа. МИД Ирана рекомендует не использовать выражения и термины, которые могут вызвать недопонимание внутри страны.

"Иран не считает иностранное вмешательство и участие сил за пределами региона полезным и полагает, что это приведёт к геополитическим осложнениям. Официальные лица Армении публично заявили, что железная дорога (ред. - Зангезур) будет восстановлена при участии армянских компаний и американской компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Армении, и что вдоль границы не будут размещаться никакие иностранные силы. В статье 12 мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией говорится, что никакие иностранные военные силы не будут размещены вдоль границ Азербайджана и Армении", - подчеркнул он.