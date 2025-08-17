В Приморье акула прокусила лодку рыбаков, которые прикармливали хищницу. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара рыбачила во Владивстоке, у берегов острова Русский, когда заметила в воде хищницу. Сначала рыбаки просто наблюдали, как акула кружила вокруг их надувной лодки, и снимали видео. Она не боялось звука заведенного мотора. Однако акула, которую привлек садок с рыбой, опущенный в воду, решила украсть чужую добычу. Она внезапно атаковала и прокусила нижний баллон лодки. Это едва не потопило лодку. Рыбакам пришлось всю дорогу до берега подкачивать ее, чтобы не уйти под воду.

"Нельзя прикармливать диких хищников, они сразу начинают воспринимать человека или транспорт как источник пищи. Акулы в том числе. Те, кто ловит тунца и марлина тролингом, давно столкнулись с этой проблемой, мало уже кому удается вытащить улов целым, а то и вовсе одну голову. Даже рыба быстро учится, не говоря о медведях и псовых. На этот раз повезло не утонуть", - говорят опытные рыбаки.