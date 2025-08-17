Стали известны новые подробности ареста певицы Раксаны Исмаиловой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, артистка два года назад совершила мошенничество, пообещав освободить азербайджанского бизнесмена, находящегося в заключении в столице России в Москве.

Согласно информации, родственники предпринимателя передали исполнительнице 520 000 долларов. В обмен на эту сумму она обещала добиться его освобождения из тюрьмы. Однако, несмотря на прошедшее время, указанное лицо так и не было освобождено.

После жалобы его близких было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Р.Исмаилова была арестована.

Отметим, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до четырнадцати лет.

При этом полное возмещение причиненного ущерба и уплата государственной пошлины могут изменить ситуацию. В таком случае уголовное производство может быть прекращено без оправдательных оснований.

Напомним, Р.Исмаилова обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями граждан стоимостью 35 000 манатов и денежными средствами в размере 520 000 долларов. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.