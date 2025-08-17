Новые подробности ареста певицы Раксаны
Стали известны новые подробности ареста певицы Раксаны Исмаиловой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, артистка два года назад совершила мошенничество, пообещав освободить азербайджанского бизнесмена, находящегося в заключении в столице России в Москве.
Согласно информации, родственники предпринимателя передали исполнительнице 520 000 долларов. В обмен на эту сумму она обещала добиться его освобождения из тюрьмы. Однако, несмотря на прошедшее время, указанное лицо так и не было освобождено.
После жалобы его близких было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Р.Исмаилова была арестована.
Отметим, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье 178.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до четырнадцати лет.
При этом полное возмещение причиненного ущерба и уплата государственной пошлины могут изменить ситуацию. В таком случае уголовное производство может быть прекращено без оправдательных оснований.
Напомним, Р.Исмаилова обвиняется в мошенническом завладении золотыми украшениями граждан стоимостью 35 000 манатов и денежными средствами в размере 520 000 долларов. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
