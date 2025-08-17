Смертельное ДТП в Шеки

На участке автодороги Шеки-Гах в Шекинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az, в результате ДТП 34-летний житель Шекинского района Натиг Джалалов скончался на месте происшествия от полученных тяжёлых травм.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Тело передано в Шекинское районное отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения экспертизы.

Причины ДТП выясняются.