Смертельное ДТП в Шеки На участке автодороги Шеки-Гах в Шекинском районе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает Day.Az, в результате ДТП 34-летний житель Шекинского района Натиг Джалалов скончался на месте происшествия от полученных тяжёлых травм. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
