Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

Южная Каролина и Огайо отправили нацгвардию в Вашингтон для поддержки указа президента США Дональда Трампа об "установлении правопорядка" в американской столице. Об этом сообщили губернаторы штатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", - говорится в заявлении.

Уточняется, что Южная Каролина отправила отправила в Вашингтон 200 бойцов, а Огайо - 150.