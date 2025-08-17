https://news.day.az/world/1774576.html Марк Рютте проведет переговоры с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 18 августа. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО. Сообщается, что Марк Рютте примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.
