Марк Рютте проведет переговоры с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 18 августа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Сообщается, что Марк Рютте примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.