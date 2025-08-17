Трамп обвинил американские СМИ в фейках

Президент США Дональд Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Невероятно, как фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня", - упрекнул Трамп журналистов. Он подчеркнул, что как только речь заходит о нем, СМИ никогда не бывают честны с аудиторией. Он также отметил, что саммит с Путиным на Аляске прошел успешно.

Трамп также назвал украинский конфликт "глупой войной" Джо Байдена, которая "не должна была начаться".