Трамп обвинил американские СМИ в фейках Президент США Дональд Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп обвинил американские СМИ в фейках
Президент США Дональд Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
"Невероятно, как фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня", - упрекнул Трамп журналистов. Он подчеркнул, что как только речь заходит о нем, СМИ никогда не бывают честны с аудиторией. Он также отметил, что саммит с Путиным на Аляске прошел успешно.
Трамп также назвал украинский конфликт "глупой войной" Джо Байдена, которая "не должна была начаться".
