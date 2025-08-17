В Азербайджане увеличились объемы перевозок

В январе-июле текущего года в Азербайджане объём грузовых и пассажирских перевозок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 2,6% и 5%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, было перевезено 136,9 миллиона тонн грузов.

Из них 3,9% - морским транспортом, 7,2% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 60,6% - автомобильным и 28,1% - по трубопроводам.

Объём грузов, перевезённых транспортными средствами негосударственного сектора, вырос на 4,1%, а удельный вес этого сектора в общем объёме перевозок составил 79,4%.

В январе-июле 2025 года транспортные службы обслужили 1 187,7 миллиона пассажиров. Из них 88,6% пользовались автомобильным транспортом, 10,7% - метро, а остальные - другими видами транспорта.