В России состоится заседание азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

На следующей неделе в России состоится очередное 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Об этом в пятницу Trend сообщил информированный источник, передает Day.Az.

Отметим, что сопредседателями Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой являются заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель председателя Кабинета министров Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

Напомним, что 9 августа в Баку состоялось 22-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.