Турция готова принять Трампа, Зеленского и Путина

Турция готова принять встречу президентов США, Украины и России - Дональда Трампа, Володимира Зеленского и Владимира Путина

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил СМИ неназванный турецкий источник, отметив, что конкретных решений пока нет.

По его словам, подобный саммит инициировал лично глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, озвучив предложение накануне в ходе общения с Зеленским.

Источник агентства назвал Турцию идеальной площадкой для подобной встречи с учетом ее опыта посредничества и организационных навыков.

Ранее источники телеканала CBS News сообщили, что трехсторонний саммит с участием глав России, США и Украины может состояться уже в конце следующей недели. Отмечено, что в данный момент Вашингтон занимается поиском места для переговоров между лидерами стран.