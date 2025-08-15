Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составила 10 241 722 человека.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике. 

С начала года прирост населения составил 16 833 человека, или 0,2%.

Согласно данным Госкомстата, городское население составляет 54,4%, а сельское - 45,6%.