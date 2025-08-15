https://news.day.az/society/1774254.html

Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составила 10 241 722 человека. Как передает Day.Az, об этом свидительствуют данные Государственного комитета по статистике. С начала года прирост населения составил 16 833 человека, или 0,2%.