Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составила 10 241 722 человека.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.
С начала года прирост населения составил 16 833 человека, или 0,2%.
Согласно данным Госкомстата, городское население составляет 54,4%, а сельское - 45,6%.
