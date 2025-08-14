Серия наводнений произошла в Теннесси

Серия наводнений из-за сильных дождей произошла в американском штате Теннесси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео обстановка в 200-тысячном городе Чаттануга.

Представляем вашему вниманию данное видео: