В Баку прошел курс по стратегическим коммуникациям

По инициативе Министерства обороны Азербайджанской Республики и Мобильной тренинговой группы Командования объединённых сил НАТО, при поддержке Агентства развития медиа в Баку был проведён курс на тему "Военно-общественные связи и стратегические коммуникации в НАТО" (STRATCOM).

"Курс, проходивший в Управлении по связям с медиа и общественностью, наряду с группой личного состава различных управлений и воинских частей Министерства обороны, посетили представители других государственных структур.

Участникам мероприятия была представлена презентация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны.

В ходе курса участники прослушали презентации по различным темам, провели дискуссии и получили ответы на вопросы, а также ознакомились с издательской, мультимедийной и редакционной деятельностью Министерства.

Основная цель проведения курса состояла в том, чтобы объяснить слушателям роль стратегических коммуникаций, повысить координацию в информационных операциях, развить навыки разработки и реализации коммуникационных планов в оперативной обстановке, продемонстрировать принцип единого подхода между странами-союзниками и учреждениями, а также укрепить готовность к информационной борьбе в условиях вооружённых конфликтов.

В заключение участникам были вручены сертификаты", - говорится в информации ведомства.