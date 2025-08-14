Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Полиция установила личность человека, по вине которого произошел пожар на территории бывшего мраморного завода 11 августа в селе Малыбейли Ходжалинского района.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что пожар произошёл в результате неосторожности 27-летнего Эршада Гасымова, который проводил там сварочные работы.

Э.Гасымов задержан, в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.