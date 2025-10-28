Объявлена повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Объявлена повестка дня пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждены 11 вопросов.
Это следующие вопросы:
1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября.
2. Законопроект Закона Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (третье чтение).
3. Проект Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (третье чтение).
4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (третье чтение).
5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке"" (третье чтение).
6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).
7. Законопроект Азербайджанской Республики "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики" (второе чтение).
8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности"" (второе чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении"" (второе чтение).
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).
