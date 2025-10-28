Объявлена ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Объявлена ​​повестка дня пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждены 11 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы - 8 ноября.

2. Законопроект Закона Азербайджанской Республики "О государственных услугах" (третье чтение).

3. Проект Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об ипотеке"" (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики" (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности"" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о военной службе" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении"" (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение).