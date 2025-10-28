В Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком

В Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком. Об этом заявил заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом году пограничники установили и забрали с места приземления 544 воздушных шара с контрабандными сигаретами, запущенных с территории Белоруссии", - заявил он.

По словам Монтвидаса, при попытке забрать посылки задержали 101 контрабандиста.

В литовской погранслужбе подчеркнули, что запущенные контрабандистами метеозонды угрожают безопасности полетов и уже несколько раз становились причиной прекращения полетов Вильнюсским международным аэропортом.