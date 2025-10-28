Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется