Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан - ФОТО 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в жилом комплексе на 104 квартиры в городе Зангилан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
