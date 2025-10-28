Захоронены останки шехида I Карабахской войны Абдуллы Гулиева

28 октября были захоронены останки шехида Абдуллы Новруз оглу Гулиева, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены спустя 33 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии, прошедшей на кладбище в поселке Сарай Абшеронского района, присутствовали родственники шехида, представители государства и общественности.

Отметим, что А. Гулиев родился 26 октября 1968 года в Гёйчайском районе. Он участвовал в боях в Первой Карабахской войне и предположительно пропал без вести в городе Шуша 8 мая 1992 года.