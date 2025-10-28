https://news.day.az/world/1791328.html Сильнейший град обрушился на австралийский Брисбен - ВИДЕО Сильнейший град обрушился на 2,5-миллионный австралийский Брисбен, побив стекла у тысяч машин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнейший град обрушился на австралийский Брисбен - ВИДЕО
Сильнейший град обрушился на 2,5-миллионный австралийский Брисбен, побив стекла у тысяч машин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре