Ведущей экономике Европы предсказали цунами банкротств

Германия должна изменить экономическую и налоговую политику, так как в противном случае ей не избежать потрясений. Об этом предупредила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее процитировало ТАСС.

По ее словам, инфляция столь ощутимо подрывает благосостояние граждан, что у них уже не остается возможности экономить. У каждого четвертого жителя ФРГ накоплений хватит только на два месяца. Вайдель уверена, что немцам грозит цунами персональной неплатежеспособности.

Во второй половине октября сообщалось о продолжающемся ослабевании немецкой экономики. Ее промышленность страдает от структурных проблем и пошлин США. Низкая загрузка производственных мощностей мешает инвестициям, а восстановление строительного сектора по-прежнему видится делом неблизкого будущего.