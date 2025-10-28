Пенсии этих лиц приостанавливаются

Пенсионные выплаты временно приостанавливаются для граждан, у которых удостоверение личности утратило силу или было деактивировано.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, уточнив, что система социальных выплат напрямую связана с действующими документами личности.

Как отметили в ведомстве, без активного удостоверения проведение выплат через электронную систему невозможно.

Примером такого случая стала пенсия 86-летней Наргиз Керимовой, для которой выплаты были приостановлены с июля текущего года. Как выяснилось, из-за небольшой ошибки в документах и деактивированного удостоверения женщина, несмотря на многолетний трудовой стаж, временно осталась без выплат.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что для восстановления выплат гражданину необходимо обратиться с официальным заявлением в Главное управление паспортной, регистрационной и миграционной службы МВД. Если человек пожилой и не может сделать это самостоятельно, заявление могут подать члены его семьи.