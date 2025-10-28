В Баку проходит 15-е заседание азербайджано-белорусской межправительственной комиссии

В Баку проходит 15-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.

На заседании будет обсужден ход реализации Дорожной карты сотрудничества между двумя странами на 2024-2025 годы. Ожидается также рассмотрение возможностей реализации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, градостроительства, фармацевтики, профессионального образования, транспорта и логистики, торговли и инвестиций.

Следует отметить, что 29 октября делегация во главе с сопредседателями комиссии посетит Физулинский и Агдамский районы. В рамках визита будет рассмотрен ряд проектов.