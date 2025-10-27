https://news.day.az/world/1791244.html

Что бывает, когда самолет встречается с птицами - ВИДЕО

Сидевшему прямо возле двигателя пассажиру авиакомпании Saudia удалось снять во время взлета столкновение самолета с целой стаей птиц - несмотря на происшествие, лайнер продолжил полет и благополучно приземлился. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.