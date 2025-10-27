В Физули отреставрируют исторический караван-сарай

В селе Гаргабазар Физулинского района планируется проведение реставрационных работ Караван-сарая (инвентарный номер 214) и благоустройство территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие работы уже начаты со стороны ООО "Капитальное строительство и снабжение", находящимся в ведении Министерства культуры.

В настоящее время организация занимается подбором компании, которая подготовит проектно-сметную документацию для этих работ.

При этом ООО прогнозирует, что стоимость выполняемых работ составит 314 706 манатов.

Отметим, что караван-сарай был построен в 1681 году в центре села Гаргабазар, расположенного в 8 километрах к югу от города Физули, на склоне невысокого холма. Ширина здания составляет 23,7 метра, длина - 34,7 метра. Поскольку он возведён в селе Гаргабазар, сооружение известно как Караван-сарай Гаргабазар. Иногда этот исторический памятник называют также Караван-сараем шаха Аббаса. Архитектор здания неизвестен.