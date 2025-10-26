Более сотни следователей расследуют ограбление Лувра

Ограбление Лувра расследуют более сотни следователей. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она отметила, что для расследования были выделены дополнительные ресурсы города - в 10 раз больше, чем на любое другое.

"Число следователей было увеличено с прошлого воскресенья. Было около 60, сегодня их больше 100", - цитирует слова прокурора газета Le Journal du Dimanche (JDD).

К расследованию также привлекли Бюро по борьбе с бандитизмом, Управление по борьбе с контрабандой и экспертов по рынку произведений искусства.

Ранее радиостанция RTL сообщила, что оставшиеся в Лувре украшения на время расследования поместили в Банк Франции для сохранности. Это крупнейшее хранилище страны, которое располагается на глубине 26 метров.