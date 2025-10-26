https://news.day.az/world/1790912.html Более сотни следователей расследуют ограбление Лувра Ограбление Лувра расследуют более сотни следователей. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Она отметила, что для расследования были выделены дополнительные ресурсы города - в 10 раз больше, чем на любое другое. "Число следователей было увеличено с прошлого воскресенья.
