В этой части Баку появятся зарядные станции для автобусов

В поселке Бузовна Хазарского района Баку на территории строящегося автобусного парка "Албалылыг" будут установлены электрические зарядные станции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ООО "BakuBus" завершило соответствующие подготовительные работы по этому проекту.

Так, выполнение данных работ было поручено обществу с ограниченной ответственностью "Electrify Azerbaijan", с которым "BakuBus" заключило контракт.

Согласно договору, компании выплачено 1,2 миллиона манатов.

ООО "Electrify Azerbaijan" было зарегистрировано в 2020 году. Его уставной капитал составляет 100 манатов, а законным представителем является Тарийел Назим оглу Рустамов.