https://news.day.az/society/1790639.html Хорошая новость для пассажиров бакинского метро На "фиолетовой" линии бакинского метро сокращен интервал между поездами Как сообщает Day.Az, на станциях "фиолетовой" линии метро Баку сокращен интервал между поездами. На участке "Автовокзал" - "8 Ноября" интервал движения сокращён с 8 до 5 минут, а в направлении станции "Ходжасан" - с 16 до 10 минут.
На "фиолетовой" линии бакинского метро сокращен интервал между поездами
Как сообщает Day.Az, на станциях "фиолетовой" линии метро Баку сокращен интервал между поездами.
На участке "Автовокзал" - "8 Ноября" интервал движения сокращён с 8 до 5 минут, а в направлении станции "Ходжасан" - с 16 до 10 минут.
