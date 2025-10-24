Утвержден план мероприятий по подготовке Шуши к статусу туристической столицы ОЭС

Утвержден План мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Туристической столицей Организации экономического сотрудничества" на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Государственное агентство по туризму определено координирующим органом по реализации мер, предусмотренных Планом мероприятий.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, будет осуществляться за счет средств, выделенных соответствующим органам исполнительной власти в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, и других источников, не запрещенных законодательством.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.