Экс-премьеру Грузии предъявили обвинения Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение. Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге. Гарибашвили обвиняется в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
Отметим, 22 октября Гарибашвили был допрошен в Управлении по борьбе с коррупцией СГБ Грузии.
Он признал, что на протяжении многих лет получал незаконный доход. Недавно в домах его и других бывших высокопоставленных чиновников были проведены обыски, в ходе которых изъято более 7 миллионов долларов наличными, дорогие ювелирные изделия и наручные часы, картины, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
