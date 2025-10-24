Экс-премьеру Грузии предъявили обвинения

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе на брифинге.

Гарибашвили обвиняется в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Отметим, 22 октября Гарибашвили был допрошен в Управлении по борьбе с коррупцией СГБ Грузии.

Он признал, что на протяжении многих лет получал незаконный доход. Недавно в домах его и других бывших высокопоставленных чиновников были проведены обыски, в ходе которых изъято более 7 миллионов долларов наличными, дорогие ювелирные изделия и наручные часы, картины, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.