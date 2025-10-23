https://news.day.az/world/1790331.html Масштабный «марш мира» проходит в Венгрии - ВИДЕО Масштабный "марш мира" проходит сегодня в столице Венгрии Будапеште в поддержку премьера Виктора Орбана и против военных планов Брюсселя. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Премьер Венгрии Орбан заявил, что ещë никогда "Марш мира" не собирал столько участников. Представляем вашему вниманию данное видео:
Масштабный «марш мира» проходит в Венгрии - ВИДЕО
Масштабный "марш мира" проходит сегодня в столице Венгрии Будапеште в поддержку премьера Виктора Орбана и против военных планов Брюсселя.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Премьер Венгрии Орбан заявил, что ещë никогда "Марш мира" не собирал столько участников.
Представляем вашему вниманию данное видео:
