Масштабный «марш мира» проходит в Венгрии

Масштабный "марш мира" проходит сегодня в столице Венгрии Будапеште в поддержку премьера Виктора Орбана и против военных планов Брюсселя.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что ещë никогда "Марш мира" не собирал столько участников.

Представляем вашему вниманию данное видео: